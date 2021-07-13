Найкритичніша ситуація з реалізацією молодої картоплі склалася в південних регіонах України – зокрема, в Херсонській та Запорізькій областях. Ще кілька днів тому перекупники забирали картоплю по 5 гривень, але минулими вихідними (11 – 12 липня) її взагалі не купляли.

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Які причини колапсу?

Головна причина купівельного колапсу – погана якість картоплі.

Через нестандартні кліматичні умови співвідношення води та сухих речовин в бульбах не відповідає стандартам. Картопля швидко псується, погана якість картоплі позначається на її лежкості. Покупці вважають за краще використовувати стару картоплю, вона хоча й дорожча, проте якісніша, – пояснюють експерти UHBDP.

Друга причина низьких закупок – пізній старт сезону і перевиробництво молодої картоплі. Поки українські овочі дозрівали, їхню нішу на ринку зайняли продукти з Азербайджану та Росії. І за якістю продукції, і за вартістю українська молода картопля наразі неконкурентоспроможна.

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