Цитрусові почали дешевшати: святковий сезон розпочався

Цитрусові – незамінний атрибут зимових свят. Їх ціна завдяки великим об'ємам поставок може потішити покупців.

Цитрусові дешевшають

З настанням грудня ціна цитрусових почала різко падати. Це свідчить про настання активного сезону.

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Найбільше обвалилася ціна апельсинів – з 41 до 33 гривень за кілограм. Вартість фрукту лише за місяць знизилася на 20%.

Ціна мандаринів теж показала падіння до 30 гривень/кілограм. Винятком стали клементини – їх вартість трішки зросла.

Що стосується лимонів, то їх вартість теж стала більш приємною для покупців. Якщо в листопаді вони коштували 34 гривні за кілограм, то вже зараз показник становить 27 гривень.