"Тверезі" свята: Великій Британії загрожує дефіцит алкоголю

Транспортні та митні проблеми Великої Британії, а також збільшення витрат на логістику можуть спричини нестачу алкогольних напоїв під час новорічних свят.

Відкритий лист із таким застереженням виробники алкогольних напоїв Великобританії надіслали міністру транспорту Гранту Шаппсу.

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Що може спровокувати дефіцит?

Проблеми з прикордонним контролем Brexit, нестача водіїв вантажних автомобілів та іншого персоналу, у поєднанні із закриттям бізнесу через пандемію та глобальними перебоями в перевезеннях, можуть призвести до дефіциту алкоголю вже на Різдво, – пише видання The Guardian.

Що робити?

Директор з виробництва вина в The Wine Society П'єр Мансур дав пораду всім, хто хоче зустріти свята зі спиртними напоями:

Зважаючи на те, що час доставки подвоївся, алкоголь до новорічних свят варто замовляти заздалегідь, – каже Мансур. – Вже зараз попит вищий, ніж у цей час минулого року. Хоча й у 2019-му він був рекордним через пандемію коронавірусу, який змусив всі святкування перенести додому.