Україна може посунути конкурентів на ринку зерна, – Держпродспоживслужба

Українські аграрії готові скористатися сприятливою світовою кон’юнктурою, щоб завоювати нові експортні ринки зерна.

Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, коментуючи звіт "Зерно: світові ринки та торгівля" Міністерства сільського господарства США (USDA).

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У звіті USDA, зокрема, підвищило прогноз експорту пшениці з України у поточному маркетинговому році на 2,5 мільйони тонн, порівняно з попереднім прогнозом (травень-2021). Експерти міністерства очікують, що Україна, по-перше, експортує рекордні 23,5 мільйони тонн пшениці, а, по-друге, зросте також експорт кукурудзи – до 32 мільйонів тонн.

Ми разом з бізнесом пильно стежимо за ситуацією. Звіт USDA – сигнал до того, що ми можемо посунути конкурентів, – відзначила Магалецька.

Вона також підкреслила, що Держпродспоживслужба разом з Міністерством економіки працюють над тим, щоб допомогти аграріям України безперешкодно експортувати зернові.

Ми готові працювати фактично в режимі "відкритого вікна" для наших експортерів. Водночас, закликаємо і бізнес проявити максимальну відповідальність так, щоб зерно, яке ми відправляємо на експорт, відповідало всім необхідним нормам та вимогам, – сказала Магалецька.

Держпродспоживслужба відзвітувала, що за перші шість місяців 2021 року забезпечила фітосанітарний контроль при експорті 18,4 мільйона тонн зернових та олійних культур. У тому числі – 13,5 мільйонів тонн кукурудзи, майже 4 мільйона тонн пшениці, 350 тисяч тонн ячменю та понад 390 тисяч тонн сої.

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