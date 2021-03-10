Україна може залишитись без курятини

Міністерство охорони здоров’я опубліковало наказ щодо внесення змін до максимальних рівнів залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження.

Документ пропонує привести показники безпечності м’яса птиці у відповідність до європейських норм.

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В першу чергу, це пов’язано зі зміною законодавства про безпечність та гігієну кормів. Проєкт стосується дозволу на використання лікувальних кормових добавок для профілактики кокцидіозу, хвороби, яка без профілактики призводить до загибелі 80-90% всього молодняку птиці.

За інформацією компаній, проект наказу вже погоджений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Водночас, як стало відомо, Державна регуляторна служба, завданням якої є реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності готує проект відмови щодо даного наказу. Однак, не погодження даного нормативного акту призведе до, фактично, заборони реалізації м’яса птиці як на території України, так і за її межами. Адже продукцію харчування, котра заборонена до споживання всередині країни заборонена і до експорту. Дана ситуація може призвести до втрати поголів’я птиці, що, в свою чергу, може призвести до різкого та неконтрольованого підвищення цін на цю категорію продуктів.

М’ясо птиці є одним з найбільш доступних видів м’яса та відноситься до соціальних продуктів. Водночас, дані кормові добавки не є шкідливими для людини (в тому числі, вони використовуються в європейських країнах), проте дуже важливі для вирощування птиці і їх використовують протягом всього циклу її життя до 2-3 днів перед забоєм.

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