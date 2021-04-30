Україні за підсумками 2020 року вдалося вийти на 3 місце у списку найбільших експортерів ячменю у світі. Нас змогли випередити лише Франція та Росія.

У 2020 році Україна експортувала 5 мільйонів тонн ячменю. Це на 22% перевищує показник 2019 року та є рекордом за останні 10 років.

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Основними покупцями українського ячменю стали Китай, Саудівська Аравія та Лівія. До речі, Китай придбав половину українського експортного ячменю.

Ячмінь вже давно та надійно ввійшов в експортний портфель України та зайняв в ньому значну частку, генеруючи значну експортну виручку.

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