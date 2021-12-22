Україна побила рекорд імпорту пива
22 грудня 2021 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:Обозреватель
Пиво найбільш популярний слабоалкогольний напій. Вітчизняні виробники мусять конкурувати не лише один з одним.
Нові рекорди
У листопаді 2021 року Україна імпортувала на цілих 68% більше пива, аніж за аналогічний період минулого року. Такого великого стрибка раніше не спостерігали.
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Загалом в листопаді Україна витратила на імпорт пива 6,33 мільйона доларів. Найбільшим постачальником напою стала Мексика – ця країна заробила 2,2 мільйона доларів із загального обсягу.
Що стосується річного показника, то на імпорт пива Україна витратила понад 65 мільйонів доларів, а на експорті заробила 40 мільйонів доларів.
Таким чином закордонна продукція вже користується більшою популярністю, аніж українська.