Україна побила рекорд імпорту пива

Пиво найбільш популярний слабоалкогольний напій. Вітчизняні виробники мусять конкурувати не лише один з одним.

Нові рекорди

У листопаді 2021 року Україна імпортувала на цілих 68% більше пива, аніж за аналогічний період минулого року. Такого великого стрибка раніше не спостерігали.

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Загалом в листопаді Україна витратила на імпорт пива 6,33 мільйона доларів. Найбільшим постачальником напою стала Мексика – ця країна заробила 2,2 мільйона доларів із загального обсягу.

Що стосується річного показника, то на імпорт пива Україна витратила понад 65 мільйонів доларів, а на експорті заробила 40 мільйонів доларів.

Таким чином закордонна продукція вже користується більшою популярністю, аніж українська.