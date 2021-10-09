Україна почала виготовляти більше "молочки": як виріс показник

Попри поступове зростання вартості молока виробники не зменшили обсяг виготовлення молочної продукції. Окрім того, їм вдалося перевершити минулорічні показники.

Українські виробники молоковмісних продуктів наростили об'єми. Цього року вони виготовили 4,3 тисячі тонн продукції. Це на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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У серпні було виготовлено 564 тонни молоковмісних товарів. У порівнянні із серпнем 2020 року, показник виріс на 6%.

Також повідомляється, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося про те, що ціна молока та відповідно молоковмісних товарів виросте. Експерти зазначають, що це явище є сезонним, а ріст ціни буде не суттєвим.

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