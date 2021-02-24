Україна постачатиме яйця в Ефіопію: які африканські країни на черзі

Африканська країна імпортуватиме яйця з України. Сторони вже погодили необхідні сертифікати.

Україна та Ефіопія домовились про форму сертифікату здоров’я на експорт столових яєць. Відповідний документ сторони погодили 22 лютого.

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Таким чином, українські виробники столових яєць мають можливість експортувати свою продукцію до Ефіопії.

Завдяки спільним зусиллям держави та бізнесу ми розширюємо географію експорту продукції нашої держави, і зі свого боку робимо все можливе для підтримки іміджу нашої країни як надійного торговельного партнера, – зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Також повідомляється, що наразі ведеться робота над відкриттям ринків інших африканських країн, таких як Гана, Марокко, Алжир, Ангола та ПАР.

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