Україна скорочує поголів'я свиней

Галузь свинарства в Україні не може похизуватися великим прогресом. Ситуація невпинно погіршується впродовж останніх років.

Суттєве зменшення поголів'я

Згідно з даними, 1 грудня 2021 року в Україні нарахували 5,8 мільйонів голів свиней. Це на цілих 4,7% менше у порівнянні з минулим роком.

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Населення суттєво скоротило кількість свиней – на 10%. Зараз показник становить 2,4 мільйона свиней.

Вітчизняні підприємства ще тримають планку – 3,3 мільйона голів. Показник зменшився на 1,1%.

У результаті скорочення поголів'я та популярності імпортної продукції ціна м'яса зросла. За рік вартість свинини виросла на 9%.