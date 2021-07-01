Україна скоротила виробництво вовни
1 липня 2021 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
Показники виробництва вовни в Україні суттєво скоротилися. Об'єми зменшили як великі господарства, так і господарства населення.
У січні – травні 2021 року в Україні виготовили 431 тонну вовни. Це на 5,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Великі підприємства виготовили 30 тонн вовни, що менше за минулорічний показник на 8,7%. Що стосується господарств населення, то їхній показник впав на 5% – до 401 тонни.
Показники виробництва вовни падають / Фото Pixabay
Також повідомляється, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.В Україні ухвалили закон про аграрне страхування. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Верховна Рада ухвалила ключовий закон про аграрне страхування".