Україна суттєво наростила імпорт добрив

Українські добрива виростають в ціні, що змушує аграріїв шукати опції за кордоном. Частка завезеного товару на українському ринку невпинно збільшується.

Обсяги імпортних добрив наростають

Минулого місяця Україна імпортувала 275 тисяч тонн добрив. Витрати на товар склали приблизно 136 мільйонів доларів.

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Ці дані значно перевищують показники попередніх місяців. Такий ріст зумовлений подорожчанням продукції на внутрішньому ринку. Окрім того, зараз в Україні фіксують дефіцит азотних добрив через зростання вартості сировини.

Основний об'єм добрив поступив в Україну з Білорусі, Узбекистану та Росії. Найбільше було імпортовано аміачної селітри – 82 тисячі тонн.