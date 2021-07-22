Впродовж останніх років в Україні активно розвивається ягідівництво. Завдяки цьому ринок продукції дуже швидко зростає.

Станом на сьогодні на українському ринку діє максимальна пропозиція на будь-яку ягоду: малина, смородина, вишня, черешня, лохина тощо. Це дозволило Україні увірватися на верхівку світових рейтингів.

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У рейтингу виробників смородини Україна перебуває на 3 місці, поступаючись лише Росії та Польщі. Таку саму позицію ми зайняли у таблиці лідерів за виробництвом вишні.

В інших рейтингах Україна перебуває трішки далі від верхівки: малина – 7, черешня – 9, лохина – 13, полуниця – 20.

Для деяких ягід високе місце України в рейтингу найбільших країн-виробників обумовлене територіальною приналежністю та традиціям. В першу чергу це стосується смородини та вишні. Однак навіть для ягід зі світовим визнанням (полуниця, лохина) Україна впевнено займає вагоме місце в світовому виробництві, – розповіла аналітик УКАБ Світлана Литвин.

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