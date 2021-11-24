Україна увійшла в топ експортерів курятини
Джерело:УНН
Українські виробники активно експортують курятину за кордон. Об'єми поставок в інші країни зробили з України одного зі світових лідерів у сфері експортерів курятини.
Успішний сезон
У поточному році Україна експортує 430 тисяч тонн курятини. Це дозволяє нашій країні бути одним з лідерів у цьому напрямку.
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Цей показник ставить Україну на 5 місце серед світових лідерів за експортом курятини. Перед нами розташувалися Бразилія, ЄС, Таїланд і Туреччина.
Лідер рейтингу – Бразилія – у 2021 році експортує 4 мільйони 55 тисяч тонн продукції. А от Туреччина обігнала нас з невеликим відривом – 470 тисяч тонн.
Раніше повідомлялося, що український уряд не збирається цього року обмежувати експорт зерна.