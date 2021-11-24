Україна увійшла в топ експортерів курятини

Українські виробники активно експортують курятину за кордон. Об'єми поставок в інші країни зробили з України одного зі світових лідерів у сфері експортерів курятини.

Успішний сезон

У поточному році Україна експортує 430 тисяч тонн курятини. Це дозволяє нашій країні бути одним з лідерів у цьому напрямку.

Цікаво Напій ціною золота: у Франції продали бочку найдорожчого вина

Цей показник ставить Україну на 5 місце серед світових лідерів за експортом курятини. Перед нами розташувалися Бразилія, ЄС, Таїланд і Туреччина.

Лідер рейтингу – Бразилія – у 2021 році експортує 4 мільйони 55 тисяч тонн продукції. А от Туреччина обігнала нас з невеликим відривом – 470 тисяч тонн.

Раніше повідомлялося, що український уряд не збирається цього року обмежувати експорт зерна.