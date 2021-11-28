Україна вдвічі наростила експорт мороженої риби: куди продаємо та скільки заробляємо

Заморожена риба – "ходовий" товар для продажу за кордон. Україні вдається нарощувати обсяги постачань та заробітки.

Впродовж поточного року Україна експортувала вже 617 тонн замороженої риби. У порівнянні з минулим роком показник виріс удвічі.

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Що стосується грошового вираження, то заробіток склав 2,1 мільйона доларів. Показник виріс у 2,6 раза, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Найбільше українського товару купили Угорщина, Нідерланди та Данія.

Імпорт риби в Україну теж виріс, але лише на 5%. Ми купуємо морожену рибу в Ісландії, Норвегії та США.