Днями делегація України на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим побувала з візитим в Ізраїлі, де, зокрема, відбулося засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. До складу української делегації входила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Тим часом… Україна нарощує експорт до Євросоюзу

Торгівельні показники

Очільниця служби повідомила, що за останні три квартали зростання експорту українських товарів до Ізраїлю склало 7%, а імпорту – 13%. При цьому 44% товарів від загальної двосторонньої торгівлі – аграрна продукція.

Потенціал економічно-торговельного співробітництва України та Ізраїлю дуже великий. В 2021 році ми спостерігаємо інтенсифікацію співпраці між нашими країнами та ріст торгівлі. Переконана, що така тенденція буде й надалі, – відзначила Магалецька.

Що пропонує Україна?

За словами голови Держпродспоживслужби, зараз сторони опрацьовують питання розширення торгівлі. Серед пріорітетних напрямків – експорт української яловичини, відкриття ринку Ізраїлю для черешні та лохини, а також пробні поставки українських яблук.