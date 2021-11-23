Двостороння торгівля між Україною та Євросоюзом активно розвивається, заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час 6-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, що відбувається нині в Брюсселі.

Зверніть увагу! Українські равлики підкорили світ: виробник не встигає відвантажувати продукцію

Переговори з європейськими колегами відбуваються на фоні активного росту торговельних взаємовідносин, – відзначила Магалецька. – Так, за 9 місяців 2021 року український експорт до ЄС зріс на 54%. При цьому зростання стосується не тільки сировини. Зокрема, зростання по готовим харчовим продуктам склало 25%.

Посилення співпраці між Україною та ЄС, зокрема, в торгівлі, відбуватиметься в рамках взаємного наближення економік, акцентує увагу голова Держпродспоживслужби.

Криза на ринку свинини

Водночас у торговому балансі України в деяких секторах є суттєві "перекоси" – наприклад, на ринку м’яса. Так, упродовж 2021 року наша країна імпортувала свинини на 58,8 мільйона доларів, а експортувала – лише на 6,7 мільйона.

Чому так відбувається і які прогнози? Читайте в новині Агро24 "Криза ринку свинини: у скільки разів імпорт перевищує експорт".