Торговий оборот сільськогосподарською продукцією між Україною і Євросоюзом у 2020 році склав 10,2 мільярда доларів.

Цей показник не перевищив рекорд 2019 року – 10,6 мільярда доларів, але став другим результатом за часів дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому додатне сальдо склало 3,1 мільярда доларів, відзначає заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

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Головні агропартнери України в ЄС

Нідерланди

Польща

Іспанія

Німеччина

Італія

Франція

Бельгія

Ці країни "збирають" понад 80% сумарного торговельного обороту агропродовольством між Україною і ЄС.

Імпорт з країн ЄС

Торік Україна імпортувала аграрної продукції з країн-членів ЄС на суму близько 3,6 мільярда доларів. Це на 13,4% більше, ніж 2019 року.

Покупки України: показові цифри

Найбільше – 386 мільйонів доларів – Україна витратила на закупівлю в ЄС напоїв, переважно алкогольних

Різних харчових продуктів, екстрактів і концентратів закуплено на 338 мільйонів доларів

Поставки з Європи тютюну і виробів з нього збільшилися порівняно з 2019 роком на 16% – до 323 мільйона доларів

Вперше за часів Угоди про асоціацію значну частку (7,9%) у вітчизняному імпорті зайняли молочні продукти. Їх завезли з-за кордону на суму 279 мільйонів доларів, в тому числі – різних сирів загальною вартістю 207 мільйонів доларів.

У категорії продуктів "какао-боби і шоколад" Україна імпортувала переважно шоколад. На ці солодощі у 2020 році було витрачено майже на чверть більше, ніж у 2019 році – 228 мільйонів доларів (+24 %).

Несподіваний імпорт

Україна активно купляла за кордоном деякі нетипові для нашого ринку аграрні товари. Про це читайте в новинах Агро24: