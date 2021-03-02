Торговый оборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом в 2020 году составил 10,2 миллиарда долларов.

Этот показатель не превысил рекорд 2019 года – 10,6 миллиарда долларов, но стал вторым результатом после вступления в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом положительное сальдо составило 3,1 миллиарда долларов, отмечает заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

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Главные агропартнеры Украины в ЕС

Нидерланды

Польша

Испания

Германия

Италия

Франция

Бельгия

Эти страны "собирают" более 80% суммарного торгового оборота агропродовольством между Украиной и ЕС.

Импорт из стран ЕС

В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран-членов ЕС на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Это на 13,4% больше, чем 2019 года.

Покупки Украины: показательные цифры

Больше всего – 386 миллиона долларов – Украина потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных

Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закуплено на 338 миллионов долларов

Поставки из Европы табака и изделий из него увеличились по сравнению с 2019 годом на 16% – до 323 миллионов долларов

Впервые за время действия Соглашения об ассоциации значительную долю (7,9%) в отечественном импорте заняли молочные продукты. Их завезли из-за границы на сумму 279 миллинов долларов, в том числе – различных сыров общей стоимостью 207 миллинов долларов.

В категории продуктов "какао-бобы и шоколад" Украина импортировала преимущественно шоколад. На эти сладости в 2020 году было потрачено почти на четверть больше, чем в 2019 году – 228 миллионов долларов (+24%).

Неожиданный импорт

Украина активно покупала за границей некоторые нетипичные для нашего рынка аграрные товары. Об этом читайте в новостях Агро24: