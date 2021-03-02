Украина – ЕС: аграрная торговля-2020 превысила 10 миллиардов долларов
Торговый оборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом в 2020 году составил 10,2 миллиарда долларов.
Источник:Институт аграрной экономики
Этот показатель не превысил рекорд 2019 года – 10,6 миллиарда долларов, но стал вторым результатом после вступления в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом положительное сальдо составило 3,1 миллиарда долларов, отмечает заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.
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Главные агропартнеры Украины в ЕС
- Нидерланды
- Польша
- Испания
- Германия
- Италия
- Франция
- Бельгия
Эти страны "собирают" более 80% суммарного торгового оборота агропродовольством между Украиной и ЕС.
Импорт из стран ЕС
В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран-членов ЕС на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Это на 13,4% больше, чем 2019 года.
Покупки Украины: показательные цифры
- Больше всего – 386 миллиона долларов – Украина потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных
- Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закуплено на 338 миллионов долларов
- Поставки из Европы табака и изделий из него увеличились по сравнению с 2019 годом на 16% – до 323 миллионов долларов
Впервые за время действия Соглашения об ассоциации значительную долю (7,9%) в отечественном импорте заняли молочные продукты. Их завезли из-за границы на сумму 279 миллинов долларов, в том числе – различных сыров общей стоимостью 207 миллинов долларов.
В категории продуктов "какао-бобы и шоколад" Украина импортировала преимущественно шоколад. На эти сладости в 2020 году было потрачено почти на четверть больше, чем в 2019 году – 228 миллионов долларов (+24%).
Неожиданный импорт
Украина активно покупала за границей некоторые нетипичные для нашего рынка аграрные товары. Об этом читайте в новостях Агро24:
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