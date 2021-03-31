Україна збільшила експорт сироватки

Україні у перші місяці 2021 року вдалося наростити експорт сироватки. Показники виросли майже на половину, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Впродовж січня та лютого 2021 року Україна експортувала 4,2 тисяч тонн молочної сироватки. Це на 40,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цікаво Китай – головний покупець українського ячменю

У грошовому еквіваленті експорт зріс на 33% – до 3,7 мільйонів доларів. Найактивніше українську молочну сироватку у січні-лютому купували Китай (52,3%), Філіппіни (12,5%) та Пакистан (10%).

Імпорт молочної сироватки в Україну за перші два місяця цього року скоротився на 1,9% — до 886,2 тонн. На закупівлю цього товару за кордоном Україна витратила 1,2 мільйона доларів. Найбільшими постачальники молочної сироватки в Україну стали Польща (29,4%), Німеччина (22%), Швеція (16,3%).

Україна є одним з лідерів вирощування "солодкої" культури. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24