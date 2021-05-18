Україна збільшила вилов риби

З початку 2021 року мисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у Чорному та Азовському морях значно виріс. Показник збільшився на 46% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У період з січня по квітень українські рибалки виловили у морях понад 1127 тонн риби та інших водних біоресурсів. Минулого року в цей період показник становив 773 тонн.

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Найбільше виловили сріблястого карася – 990 тонн. Тюльки та верховодки виловили 589 тонн.

Нижче у списку розташувалися оселедець чорноморський (349 тонн), лящ (177 тонн), плітка (113 тонн) та калкан азовський (112 тонн).

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