Зараз італійські трейдери вже цікавляться купівлею черешень з Узбекистану. Вони усвідомлюють, що у 2021 році ця позиція буде дефіцитною. Окрім того, свій шанс завезти в Італію свою продукцію мають Молдова та Україна.

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Зазначається, що Італія не зможе зібрати третину урожаю черешень, тож імпорт може становити рекордні 50 тисяч тонн.

Нарощує виробництво черешні Туреччина, тож цілком можливо, що саме ця країна стане основним постачальником фрукту до Європи, тим паче, що не має можливості збувати цю продукцію в Китаї.

Продукти в Україні продовжують дорожчати. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Безперервний ріст: які продукти найбільше подорожчали цього року".