Україна зменшила імпорт картоплі

У 2021 році Україна імпортувала 148 тисяч тонн картоплі. Це на 12,4% менше у порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період.
Грошовий вимір імпорту у звітному періоді досяг показника у 35,12 мільйонів доларів. Це перевищує минулорічний показник на 7%.
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Основними постачальниками картоплі в Україну стали:
- Польща – 37,6%;
- Нідерланди – 12,3%;
- Німеччина – 10,5%;
- Литва – 10,2%;
- Латвія – 6,3%.
Що стосується експорту, то українським аграріям вдалося продати 139 тонн картоплі на суму 43 тисячі доларів.
Ціни на овочі почали падати завдяки новому урожаю. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Новий урожай знижує ціни в Україні".