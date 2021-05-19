Україна зменшила імпорт картоплі

19 травня 2021 , 09:35
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Джерело:

Державна митна служба

У 2021 році Україна імпортувала 148 тисяч тонн картоплі. Це на 12,4% менше у порівнянні з минулорічним показником за аналогічний період.

Грошовий вимір імпорту у звітному періоді досяг показника у 35,12 мільйонів доларів. Це перевищує минулорічний показник на 7%.

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Основними постачальниками картоплі в Україну стали: 

  • Польща – 37,6%;
  • Нідерланди – 12,3%;
  • Німеччина – 10,5%;
  • Литва – 10,2%;
  • Латвія – 6,3%.

Що стосується експорту, то українським аграріям вдалося продати 139 тонн картоплі на суму 43 тисячі доларів.

 

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Автор: Орест Савченко