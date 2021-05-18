На ринки почала надходити продукція нового врожаю. Молода капуста здешевшала настільки, що зрівнялася з ціновим показником торішньої продукції.

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Також подешевшали ранні морква, буряк і цибуля. Знижується також ціна на пекінську капусту, кабачки і редис. Виробники тепличних овочів у боротьбі за покупців також знизили ціни.

Зелень в ключових позиціях також стала дешевшою, трішки подорожчали лише рукола і петрушка.

З фруктами та ягодами ситуація протилежна – продавці полуниці попри ріст пропозиції все одно підвищили ціни.

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