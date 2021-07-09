Україна зменшила переробку соняшнику: як з цим пов'язаний експорт

У травні цього року переробка насіння соняшнику в Україні впала до найменшого місячного обсягу. Показник склав лише 793,4 тисяч тонн.

Цікаво, що травневий показник поступається квітневому на цілих 25%. Окрім того, він став мінімальним місячним показником за останні 8 сезонів.

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Таке різке скорочення об'ємів переробки насіння соняшнику насамперед пов'язане з кон’юнктурою експортного ринку соняшникової олії та попитом ключових імпортерів.

Також вагому роль відіграє обмежена пропозиція сировини та існуюча квота на експорт соняшникової олії з України, яка діє до кінця поточного сезону.

Загалом у вересні – травні 2020/21 МР Україна переробила 11,2 мільйони тонн насіння соняшнику, що менше за минулорічний показник на 15%.

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