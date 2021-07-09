На полігоні аграрних інновацій Digital Field створили велетенський герб України, який займає площу 60 тисяч квадратних метрів.
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Як зазначив ініціатор проєкту Ярослав Бойко, який є СЕО AgriLab, завдяки сучасним агротехнологіям будь-яке поле можна перетворити на витвір мистецтва.
Для створення герба ми розробили електронну карту-завдання, прив’язавши норму висіву до GPS-координат. Потім карту завантажили у бортовий комп’ютер трактора, який управляв сівалкою точного висіву – Precision Planting. Техніка, рухаючись по полю, фактично без людського втручання, висіяла герб, автоматично відключаючи секції у потрібних місцях, – розповів він.
Для процесу висіву герба підібрали найсучасніші ресурси. Добрива, насіння і система захисту дозволять рослинам розвиватися і залишатися зеленими довший час.
Проєкт мав на меті показати інноваційний потенціал аграрного сектору України, і новий рекорд прекрасно впорався з цим завданням.