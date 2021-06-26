Україна суттєво знизила показники експорту зерна

В червні завершується сезон 2020/2021. У порівнянні з попереднім роком Україна експортувала на 20% менше зерна.

Станом на 25 червня Україна експортувала 43,94 мільйона тонн зерна. У попередньому році показник становив 56,17 мільйона тонн.

Цікаво Досконалий захист: як працює на соняшнику фунгіцид Піктор

Найбільше – на 24,9% – впали продажі кукурудзи – до 22,60 мільйона тонн. На 19,5% до 16,41 мільйона тонн знизився експорт пшениці, а продаж ячменю впав на 15,5% до 4,21 мільйона.

Раніше Міністерство економіки України прогнозувало, що в поточному сезоні експорт буде нижче попереднього і складе 45,7 мільйона тонн.

Причиною скорочення експорту називають зниження урожаю. Україна в 2020 році зібрала 65,4 мільйона тонн зерна в порівнянні з рекордними 75,1 мільйонами тонн в 2019 році.

Добрива в Україні стали дорожчими. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24