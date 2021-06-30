Україна знизила виробництво індичатини
30 червня 2021 , 12:06Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
Українські виробники м'яса скорочують об'єми виробництва. Не стали винятком і виробники індичатини.
У січні – травні 2021 року в Україні виробили 10,3 тисяч тонн свіжого або охолодженого м'яса індиків.
Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник впав на 2,5%.
Позитивним сигналом може бути травневий показник – він виріс на 0,8% до 2 тисяч тонн.
Також повідомляється, що дані подані без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.Україні вдалося опинитись серед лідерів експортерів курятини до ЄС. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна знову в топі експортерів курятини в ЄС".