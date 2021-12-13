В Україні масово закриваються равликові ферми: що спровокувало занепад

Раніше в Україні налічувалося близько 700 равликових ферм. Тепер їх кількість перебуває на рівні 200.

Закриття равликових ферм

За словами експертів, занепад галузі спровокований пандемією COVID-19. Через карантинні обмеження в закладах поменшало людей, що різко вдарило по попиту.

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Також фахівці відзначають складність процесу вирощування равликів. Одна помилка може призвести до загибелі всього "урожаю", з чим інколи стикаються новачки.

Як правило, окупність настає на другий рік після початку ведення бізнесу, але це залежить від багатьох факторів. Початківців закликають з самого початку залучати до процесу досвідчених фахівців, щоб не зазнавати великих збитків.

Також експерти позитивно оцінюють майбутнє галузі. Незабаром має розпочатися друга хвиля цього бізнесу, який найближчі 10 років буде перебувати у стані розвитку.