В Україні обмежать трансжири у продуктах

Учора Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про внесення змін до деяких Законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах".

Проєкт передбачає регулювання вмісту трансжирних кислот в харчових продуктах, які пропонуються кінцевому споживачу.

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Законопроект має на меті запобігти виникненню неінфекційних захворювань, зокрема ішемічної хвороби серця, за рахунок сприяння здоровому харчуванню, поліпшення раціону харчування та здоров’я населення.

Ініціатори переконані, що запропоновані зміни знизять рівень споживання трансжирів у всіх вікових групах та покращать поживну цінність харчових продуктів.

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