В Україні почалися жнива

Фермери Херсонщини почали збирати урожай. Першою культурою, яку збирають аграрії, став ячмінь.

Середня урожайність озимого ячменю зараз становить 32,5 центнера з гектара.

Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Загалом в степах Таврії потрібно обмолотити 723 тисячі гектарів озимих пшениці, ячменю та інших ранніх культур.

Також повідомляється, що погода заважає збору урожаю. Спека сягає 40 градусів за Цельсієм, а інколи додаються нетривалі, але дуже сильні дощі та грози. Опади дуже перешкоджають польовим роботам, адже на перезволожену землю неможливо вивести техніку. Також через надмірну вологість розвинулися і грибкові хвороби, що знижують урожайність зернових.

Овочі та фрукти перед вживанням треба очистити від шкідливих речовин. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24