Як змінилася вартість землі

Кількість угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення за цей період збільшилася на 7%.

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У першому кварталі 2024 року в Україні було укладено 25,7 тисяч угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення, загальним обсягом 58,8 тисячі гектарів. Це на 7% більше показників четвертого кварталу 2023 року.

Середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилася на 11,2%.

Ціна гектара у порівнянні раніше була такою:

  • у четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тисячі гривень;
  • у січні-березні 2024 зросла до 42 тисячі гривень.

Попри повномасштабну війну і досить обмежену модель, ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається. Прикладом може бути нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5.

Українці активніше продають землю

У 2024 році українці значно активізували купівлю та продаж земельних ділянок і нерухомості.

Кількість договорів щодо відчуження іншої нерухомості зросла на 55%, хоча це все ще менше, ніж у 2021 році. Загалом попит на землю та нерухомість в Україні збільшився у 1,5 раза.

У січні-березні 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2 957 сільськогосподарських ділянок загальною площею 8,5 тисячі гектара.