Як змінилася вартість землі
Кількість угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення за цей період збільшилася на 7%.
Читайте також Нові гранти для аграріїв: хто зможе отримати гроші від держави
У першому кварталі 2024 року в Україні було укладено 25,7 тисяч угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення, загальним обсягом 58,8 тисячі гектарів. Це на 7% більше показників четвертого кварталу 2023 року.
Середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилася на 11,2%.
Ціна гектара у порівнянні раніше була такою:
- у четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тисячі гривень;
- у січні-березні 2024 зросла до 42 тисячі гривень.
Попри повномасштабну війну і досить обмежену модель, ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається. Прикладом може бути нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5.
Українці активніше продають землю
У 2024 році українці значно активізували купівлю та продаж земельних ділянок і нерухомості.
Кількість договорів щодо відчуження іншої нерухомості зросла на 55%, хоча це все ще менше, ніж у 2021 році. Загалом попит на землю та нерухомість в Україні збільшився у 1,5 раза.
У січні-березні 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2 957 сільськогосподарських ділянок загальною площею 8,5 тисячі гектара.