Як змінилася вартість землі

Кількість угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення за цей період збільшилася на 7%.

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У першому кварталі 2024 року в Україні було укладено 25,7 тисяч угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення, загальним обсягом 58,8 тисячі гектарів. Це на 7% більше показників четвертого кварталу 2023 року.

Середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилася на 11,2%.

Ціна гектара у порівнянні раніше була такою:

у четвертому кварталі минулого року вона становила 37,7 тисячі гривень;

у січні-березні 2024 зросла до 42 тисячі гривень.

Попри повномасштабну війну і досить обмежену модель, ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається. Прикладом може бути нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5.

Українці активніше продають землю

У 2024 році українці значно активізували купівлю та продаж земельних ділянок і нерухомості.

Цікаво! У перші три місяці року було укладено понад 185 тисяч договорів про відчуження земельних ділянок. Це на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Кількість договорів щодо відчуження іншої нерухомості зросла на 55%, хоча це все ще менше, ніж у 2021 році. Загалом попит на землю та нерухомість в Україні збільшився у 1,5 раза.

У січні-березні 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2 957 сільськогосподарських ділянок загальною площею 8,5 тисячі гектара.

Зауважте! Майже половина транзакцій припала на березень 2024 року, коли 276 юридичних осіб скористалися правом купівлі сільгоспземель, придбавши 1253 земельні ділянки загальною площею 3,5 тисячі гектара.