В Україні подорожчає "молочка": причина та якого росту очікувати

В Україні почали спостерігати ріст цін на молоко та молочну продукцію. За словами експертів, такого розвитку подій варто було очікувати.

Ріст цін на молоко зафіксували покупці, також про це говорять дані Держстату та Асоціації виробників молока. За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, нічого критичного наразі не відбувається.

Цікаво BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

Молоко і молочні продукти незабаром подорожчають, і це відбувається традиційно на зиму, це сезонний фактор,

– пояснив експерт.

Також він додав, що якщо холоди наступатимуть швидше – то й ціни прискорять темп зростання. Таке явище є цілком закономірним для ринку, економісти спостерігають його щороку.

На думку профільних аналітиків, покупцям варто очікувати зростання вартості молока та молочних продуктів на рівні 10%, але ринок може внести свої зміни у прогнози. Окрім того, дуже багато буде залежати від вартості кормів.

Окрім молока, українцям варто чекати значного подорожчання гречки. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24