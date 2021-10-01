Останні два роки ціна на гречані крупи стабільно росла й піднялася з 10 гривень до 50-ти. Така тенденція може продовжиться й цієї осені.

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На думку виконавчого директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, ціна може піднятися на 20-30%.

50% відсотків гречки, яку ми споживаємо, – російського виробництва. Останні два роки, коли Росія зменшила виробництво, на українському ринку відчувається значний дефіцит. Звідси і ріст цін, – пояснює Громовий.

Здорожчає, але…

Економіст Олег Пендзин погоджується з колегою і підтверджує, що гречка таки здорожчає. Але, на його думку, не набагато. Дефіциту стратегічної крупи також не буде.

Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж загальний споживчий кошик. Крупи гречані від початку року здорожчали на 16%. Тож максимум вони коштуватимуть не більше 50 гривень за кілограм, – підраховує експерт.

Якщо аграрії вирішать підняти вартість гречки, споживач просто обере інші крупи, вважає Пендзин. Адже, окрім гречки, українці з'їдають на рік 20 мільйонів тонн різного типу зернових.