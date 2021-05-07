Уникальный по размерам сад появился в фермерском хозяйстве отчасти случайно.

Мы хотели иметь 2 – 3 сорта, которые подходят для нашей промышленной переработки. Но там, где мы покупали, нам, извините за выражение, "впарили" не совсем то, что мы хотели, и у нас получилась такая большая коллекция, – вспоминает Ольшанский. – Зато у нас есть и коралловый кизил, и желтый, белый, раннеспелый, среднеспелый, позднеспелый…

Обратите внимание! Плодовые деревья в Украине заселены вредителями

Под надежным крылом



Кизиловый сад в селе Новое

Сейчас фермер находится под опекой известного селекционера, доктора биологических наук Светланы Клименко, которая дает важные советы по уходу за садом и подкормке деревьев. Ученая известна тем, что собрала самую большую коллекцию кизила в Украине – 150 (!) генотипов, а также лично вывела полтора десятка зимостойких, крупноплодных сортов кизила и еще столько же новых сортов подготовила к регистрации. Если верить Google, большего количества сортов кизила никто в мире не селекционировал.

Особенности выращивания кизила



Кизил неприхотлив, но тоже нуждается во внимании

Кизил считается неприхотливым растением, если растет в лесу или на даче, а если это промышленный сад, то есть, конечно, свои проблемы и болезни.

Проблем меньше, чем, например, у абрикоса, черешни или малины, но все равно они есть, – говорит фермер. – Вредители тоже есть. Мы уже 7 лет сертификуемося по системе "Органик Стандарт". Это значит, что не можем обрабатывать сад химией. Мы соблюдаем правила, ежегодно и даже не один раз в год – к нам приезжает инспекция. Мы обрабатываем землю механическим способом, применяем препараты только те, которые есть в каталоге "Органик Стандарт" – это биологические препараты без химии.

Рождения рекорда

Ранее крупнейшим в Украине и Европе считался кизиловый сад, который находится в Крыму, в селе Лекарственное – там растет 7500 деревьев. Ольшанский решил пойти на рекорд и сразу посадил в своем саду 10500 деревьев. Впоследствии добавил еще 2000. Впрочем, рекордный размер сада до сих пор официально не зарегистрирован. По словам фермера, представители Национального проекту "Книга рекордов Украины" никак не доедут в село Новое…

Это интересно! Дерево крови дракона – уникальное растение острова Сокотра, которое может исчезнуть