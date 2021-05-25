В Україні розпочався сезон полуниць: скільки коштують ягоди у 2021 році

Сезон продажу полуниці перебуває в активній фазі. Через заморозки й дощі, він почався на пів місяця пізніше.

Відтак ціна за кілограм цієї ягоди подекуди становить аж 160 гривень. На повну вона заплодоносить незабаром.

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Урожай полуниці у 2021 році

Власник ягідної ферми Микола Стецьків пояснив, що квітневий мороз пошкодив деякі кущі італійського сорту полуниць. Однак, завдяки парникам та агроволокну, полуниця вижила.

За його підрахунками, ферма має зібрати 40 тонн плодів. Перша "сигнальна" ягода у цьому сезоні появилась 14 травня, як зазначив Стецьків.

Кущі у теплицях мають потенціал у понад 2,5 кілограм. Стільки полуниць вдається зібрати у Європі. Однак український фермер сподівається отримати від них хоча б по 1 кілограму ягід у 2021 році.



В Україні розпочався сезон полуниць / Фото Unsplash.com

У відкритому ґрунті складніше підрахувати урожай. Приблизно від кущів, що ростуть просто неба, можна отримати від 250 до 500 грамів, тобто, до пів кілограма з куща.

Він наголосив, що якщо урожай з куща становить менше ніж 200 грамів, то це не рентабельно й ферма зазнає збитковості.

Ціни на полуниці

У 2020 році з полів Львівщини вдалося зібрати понад 7 тисяч тонн полуниць. На такий же врожай фермери сподіваються й цьогоріч.

На ринку гуртової торгівлі продають тепличну та польову полуницю, що виросла на Закарпатті. Продавці розповідають, що наразі полуниці великі. Згодом будуть середнього та малого розміру. Вони переконані, що погода сприяє урожаю.



Найактивніший сезон полуниць очікують в червні / Фото Unsplash.com

Ціна за кілограм полуниці становить від 80 до 140 гривень, через квітневі заморозки. Нижчою її вартість буде у розпал сезону – орієнтовно всередині червня. Тоді її ціна становитиме від 60 – 70 гривень.

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Полуниця за 140 гривень – солодкувата, але частково водяна. Фермери сподіваються на вдалий урожай пізньої ягоди. Наразі вона лише цвіте й зав'язується. Якщо буде вдосталь сонця й бджіл, плоди будуть соковитими та дешевшими, переконані аграрії.

В Україні розпочався сезон полуниць: дивіться сюжет 24 каналу