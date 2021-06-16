В Україні стартував сезон черешні: фермери можуть зазнати збитків

В Україні розпочався сезон черешні. На початку літа збирають плоди ранніх сортів. Велика кількість садівничих господарств, де вирощують соковитий фрукт, розташовані на Херсонщині.

На врожай фермери не скаржаться, за їхніми словами, у 2021 році черешні багато. Натомість є інша проблема – плоди неможливо зібрати.

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Через зливу на Херсонщині фермери матимуть збитки

Садівники розраховували отримати непогані прибутки, натомість рахуватимуть збитки. Відповідні наслідки для аграріїв можуть мати саме затяжні зливи. Дощі на Херсонщині тривають вже 2 тижні, в цей час до садів не підібратися.

Крім того, стиглі плоди набираються вологою, тріскаються і гниють просто на деревах. Деякі люди збирають черешню вже не один рік постіль, проте вони розповіли, що такого невдалого сезону не пам'ятають.

Одне з господарств розташоване за 60 кілометрів від Херсона. Зі 100 гектарів садів під черешню там відвели 10. Збір врожаю розпочали із запізненням на тиждень. На підприємстві не приховують – на експорт не працюють, а фрукти вирощують лише для українського покупця.



Стиглі плоди набираються вологою / Фото 24 каналу

Проте цього сезону збути вирощене вкрай важко. Ціна на ринках буде вища, як мінімум, вдвічі. Трейдер Олексій Толмачов приїхав за товаром із Києва і пояснив, що довезти таку черешню до столиці вкрай важко. Дорогою салон мікроавтобуса доведеться не раз провітрювати, щоб плоди не псувалися.

Чи отримають господарства компенсації

На державну компенсацію втрат через так званий погодний форс-мажор фермери не сподіваються, адже механізм відшкодування дуже бюрократичний.

Сезон черешні на Херсонщині: дивіться відео 24 каналу

"Є система страхування, розумієте, але ж це досить заплутана справа. Тому що вкласти великі гроші в страхувальну компанію. А чи отримаємо якісь компенсації й відсоток, чи ні, ніхто не знає", – сказав менеджер з реалізації продукції господарства Василь Крето.

Виходом із ситуації могла б стати переробка фруктів. Втім, про черешневі джеми й соки мовитись не може – великих консервних підприємств на Херсонщині немає, на малих не хочуть морочити голову з вишнями.

Всі підприємства, які були, вони вже позакривалися – що брали на заморозку, на переробку тощо. Ті, що лишилися, вони дають смішну ціну,

– розповів Василь Крето.



Ситуація з пізніми сортами черешні може бути кращою / Фото 24 каналу

Щодо прогнозів на сезон черешні в цілому – фермери ще сподіваються на краще. У садах залишилися плоди більш пізніх сортів і якщо зливи припиняться, якісна черешня буде.