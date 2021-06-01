Кластер бджолярів і Медовий парк – креативні проєкти фермерського господарства "Здорова Бджола" з Великомихайлівського району Одеської області. За задумом розробників, у Медовому парку працюватимуть навчальні заклади для бджолярів і фахівців з питань виробництва ліків та харчової продукції з меду. Також там планують створити музей бджільництва, в якому покажуть багатовікову історію розвитку цієї галузі в Україні та світі.

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Для створення такого кластера у нас історично склалися необхідні умови, – каже засновник "Здорової Бджоли" Володимир Петрушев. – На сьогодні ситуація така, що основна маса бджолярів – люди похилого віку, які працюють за принципом "як дід навчив". Тому акцент робиться на оптовій реалізації меду замість виготовлення інших продуктів бджільництва. Основна причина такого підходу – відсутність сучасної інформації та навичок впровадження новітніх технологій. Мало хто з бджолярів знає, що торгівля тільки медом дає 30% можливості отримання прибутку при продажах прополісу чи пилку.

Досвід роботи аграрних кластерів в Україні поки невеликий, тому бджолярі Одещини вивчають напрацювання закордонних колег. Вони активно спілкуються з бджолярами українських діаспор Європи і Америки, які володіють ресурсами та унікальними технологіями в медовій індустрії.

Медова інновація

Українська сім’я пасічників Лендел із Закарпаття бере участь у міжнародному проєкті на стику бджільництва й IT. З 2018 року вони працюють з "розумним вуликом".

Подробиці в матеріалі Агро24 "Смарт-вулик: на Закарпатті пасічники випробують інноваційну розробку".