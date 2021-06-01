Кластер пчеловодов и Медовый парк – креативные проекты фермерского хозяйства "Здоровая Пчела" из Великомихайловского района Одесской области. По замыслу разработчиков, в медовом парке будут работать учебные заведения для пчеловодов и специалистов по вопросам производства лекарств и пищевой продукции из меда. Также там планируют создать музей пчеловодства, в котором покажут многовековую историю развития этой отрасли в Украине и мире.

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Для создания такого кластера у нас исторически сложились необходимые условия, – говорит основатель "Здоровой Пчелы" Владимир Петрушев. – На сегодняшний день ситуация такова, что основная масса пчеловодов – пожилые люди, которые работают по принципу "как дед научил". Поэтому акцент делается на оптовой реализации меда вместо изготовления других продуктов пчеловодства. Основная причина такого подхода – отсутствие современной информации и навыков внедрения новейших технологий. Мало кто из пчеловодов знает, что торговля только медом дает 30% возможности получения прибыли при продажах прополиса или пыльцы.

Опыт работы аграрных кластеров в Украине пока небольшой, поэтому пчеловоды Одесской облсти изучают наработки зарубежных коллег. Они активно общаются с пчеловодами украинских диаспор Европы и Америки, которые обладают ресурсами и уникальными технологиями в медовой индустрии.

Медовая инновация

Украинская семья пасечников Лендел из Закарпатья участвует в международном проекте на стыке пчеловодства и IT. С 2018 года они работают с "умным ульем".

Подробности в материале Агро24 "Смарт-улей: на Закарпатье пасечники испытывают инновационную разработку".