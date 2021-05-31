Для того, щоб придбати якісну продукцію, треба дотримиуватись декількох правил. М’ясо має бути чистим (без бруду та крові), без стороннього запаху, без серйозних ударів та поламаних кісток.

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Якщо м'ясо продається в упаковці, то вона має бути цілою та неушкодженою. Також якщо птиця продається як свіжа, вона не повинна мати жодних ознак попереднього охолодження чи заморожування.

Під час придбання м’ясної продукції також варто уважно ознайомитися з інформацією на маркуванні. Необхідно звертати увагу на свіжість продукту та інформацію, що її супроводжує (етикетка, назва, склад продукту тощо).

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