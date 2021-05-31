Для того, чтобы приобрести качественную продукцию, надо соблюдать несколько правил. Мясо должно быть чистым (без грязи и крови), без постороннего запаха, без серьезных ударов и поломанных костей.

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Если мясо продается в упаковке, то она должна быть целой и невредимой. Также если птица продается как свежая, она не должна иметь никаких признаков предварительного охлаждения или замораживания.

При приобретении мясной продукции также стоит внимательно ознакомиться с информацией на маркировке. Необходимо обращать внимание на свежесть продукта и информацию, которая ее сопровождает (этикетка, название, состав продукта и т.д.).

Клубника в этом году очень дорогая. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Клубника в Закарпатье бьет ценовые рекорды".