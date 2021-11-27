В Україні завершили збір гречки: чи вистачить для потреб українців

Цього року гречка потішила аграріїв урожаєм. Позитивні прогнози щодо обсягів виробництва повністю підтвердилися.

Цього року аграрії засіяли гречкою 84,2 тисячі гектарів. Після збору їм вдалося намолотити 110 тисяч тонн зерна.

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Середня урожайність культури цього року була на рівні 13 центнерів/гектар. Найвищий показник було зафіксовано на Київщині – 17,1 центнера/гектар.

Раніше повідомлялося, що для покриття внутрішніх потреб Україні треба приблизно 105 тисяч тонн гречки. Втім, попри гарний урожай ціна продукції може зрости.

Росія заборонила імпорт гречки, яка була дешевшою за українську. Через це виробники можуть притримати товар та почекати, коли попит та занижена пропозиція спровокують ріст ціни.