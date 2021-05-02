В Україні зменшився урожай пшениці

Пшениця в Україні минулого року дала менший врожай. Показник знизився на 12%.

2020 рік став не надто сприятливим для пшениці. Урожай цієї культури скоротився до 24,88 мільйонів тонн, що менше показника 2019 року на 12%.

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Також повідомляється, що менший урожай зібрали як населення, так і сільськогосподарські підприємства. Населення зібрало 5,19 мільйонів тонн (-9,7%), а аграрії – 19,68 мільйонів тонн (-12,8%).

До порівняння, урожай пшениці 2017 року склав аж 26,16 мільйонів тонн.

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