В Україні зросли ціни на добрива

Ціни на добрива в Україні сягнули максимального дворічного показника. Подорожчала як вітчизняна, так і імпортна продукція.

Аміачна селітра з доставкою вже зараз коштує 10800 – 11000 гривень/тонна. На такому рівні показник був у березні та квітні 2019 року.

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Разом із зниженням цін на зерно активність аграріїв падає. Тим не менш, дорожчають не лише азотні добрива, а й NPK.

Активність на ринку була завдяки самим трейдерам. Зараз вони бояться, що не зможуть закупити на осінь нові партії добрив, тому наразі стримують продажі.

Карбамід з доставкою зараз продається по 14500 гривень/тонна. Імпортна продукція коштує 80 – 85 доларів/тонн. Повідомляється, що її ціни зрівняються з вітчизняними.

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