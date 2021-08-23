Українські фермери варварськи знищують історичні пам’ятки

Цьогоріч сталося вже кілька прикрих випадків, коли вітчизняні аграрії руйнували древні пам’ятки. Згадаємо найгучніші та найскандальніші.

Втрачено курган на Київщині

Днями прокуратура Київщини скеровала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного фермера за фактом самовільного захоплення земельної ділянки, яка належить до земель історико-культурного призначення та особливо цінних земель.

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Слідчі встановили, що навесні 2021 року обвинувачений за допомогою сільськогосподарської техніки самовільно зорав та засіяв землю, на якій було розташовано курган, датований III тис. до н.е. – I тис. н.е.

Через незаконні дії землероба безповоротно втрачено культурну спадщину, яка відповідно до положень чинного законодавства, перебуває під охороною держави. Правопорушнику загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від 2-х до 4-х років або позбавленням волі на строк до 2-х років, – повідомляє Київська обласна прокуратура.

На Дніпропетровщині розорали три пам’ятки

Троє громадян України підуть під суд за незаконне розорювання та засів трьох стародавніх курганів на території Синельниківського й Васильківського районів. Фермери провели нахабну культивацію земельних ділянок, аби збільшити посівні площі й обсяги врожаю, пише "Голос України". Тепер за порушення вимог чинного законодавства доведеться відповідати перед судом.

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На Херсонщині зруйнували 2 археологічні об'єкти

Інспектори Держгеокадастру України під час перевірки територій Ювілейної сільської територіальної громади Херсонської області виявили порушення вимог земельного законодавства України з ознаками злочину. Фермери знищили 2 кургани – об'єкти археологічної спадщини, виростивши там сільськогосподарські культури.

Матеріали справи про адміністративне правопорушення передано до прокуратури області.

Природоохоронці звинувачують фермера на Луганщині

Українська природоохоронна група повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, що фермер розорав 22 гектари охоронної зони заповідника "Стрільцівський степ".

Поки директор Луганського заповідника перебував у відпустці, невідомі поганці розорали понад 20 гектарів охоронної зони природного заповідника, – йдеться в повідомленні УПГ.

Експерти також нагадали, що природно-заповідний фонд перебуває під охороною держави та є національним надбанням всього українського народу. Пошкодження територій ПЗФ тягне відповідальність, згідно зі ст. 252 Кримінального Кодексу України.

Представники УПГ уже написали скарги до Генпрокуратури та Національної поліції України.

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