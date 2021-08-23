Потерян курган на Киевщине

На днях прокуратура отправила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего фермера по факту самовольного захвата земельного участка, который относится к землям историко-культурного назначения и особо ценных земель.

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Следователи установили, что весной 2021 года обвиняемый с помощью сельскохозяйственной техники самовольно вспахал и засеял землю, на которой расположен курган, датированный III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

Из-за незаконных действий земледельца безвозвратно потеряно культурное наследие, которое в соответствии с положениями действующего законодательства, находится под охраной государства. Правонарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 4-х лет или лишение свободы на срок до 2-х лет, – сообщает Киевская областная прокуратура.

На Днепропетровщине распахали три памятника

Трое граждан Украины пойдут под суд за незаконную распашку и засев трех древних курганов на территории Синельниковского и Васильковского районов. Фермеры провели культивацию земельных участков, чтобы увеличить посевные площади и объемы урожая, пишет "Голос Украины". Теперь за нарушение требований действующего законодательства придется отвечать перед судом.

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На Херсонщине разрушили 2 археологических объекта

Инспекторы Госгеокадастра Украины во время проверки территорий Юбилейной сельской территориальной общины Херсонской области выявили нарушения требований земельного законодательства Украины по признакам преступления. Фермеры уничтожили 2 кургана – объекты археологического наследия, вырастив там сельскохозяйственные культуры.

Материалы дела об административном правонарушении переданы в прокуратуру области.

Природоохранники обвиняют фермера на Луганщине

Украинский природоохранная группа сообщила на своей странице в Фейсбуке, что фермер распахал 22 гектара охранной зоны заповедника "Стрельцовская степь".

Пока директор Луганского заповедника находился в отпуске, неизвестные негодяи распахали более 20 гектаров охранной зоны природного заповедника, – говорится в сообщении УПГ.

Эксперты напомнили, что природно-заповедный фонд находится под охраной государства и является национальным достоянием всего украинского народа. Повреждение территорий ПЗФ влечет ответственность, согласно ст. 252 Уголовного Кодекса Украины.

Представители УПГ уже написали жалобы в Генпрокуратуру и Национальную полицию Украины.

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