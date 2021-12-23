Українські равлики підкорюють Європу

Українська компанія "Равлик 2016" має власний склад в Іспанії й планує відкрити ще два – в Італії та Франції.

Ми вирощуємо середземноморських та африканських равликів на площі 2,5 гектара, – розповідає власник "Равлик 2016" Сергій Данилейко. – За рік виробляємо 70 тонн продукції. Також маємо завод у Полтаві, де переробляється 5 тонн равликів на місяць.

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Данилейко підкреслює, що його равликова ферма – єдина з українських має ліцензію на діяльність в Іспанії, а далі у планах – просування в Італію та Францію.

Розвиток бізнесу

Компанія "Равлик 2016" під час становлення пройшла непростий шлях проб та помилок, поки напрацювала технології та модель ведення бізнесу. Тепер Сергій Данилейко ділиться досвідом з початківцями у навчальному курсі "Як створити бізнес – ферма з вирощування равликів продуктивністю 50 т/рік", який пройшли вже сотні фермерів. Крім того, "Равлик 2016" надав 170 франшиз для невеликих господарств і одну велику.

85% равликових ферм в Україні стартували від нас, – тішиться Данилейко.

Перспективні досліди

Ще одне серйозне досягнення "Равлик 2016" – створення дослідницького центру на базі господарства. Вже є серйозний здобуток: розроблено та впроваджено власний метод добування равликового муцину, якому нині немає аналогів у світі.