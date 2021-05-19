Українські садівники вже постачають саджанці лохини в Італію

Наразі Італія є одним з головних експортерів саджанців плодових та ягідних культур. Поступаються італійці лише Нідерландам. Але свою частку завойовують і українські садівники.

В двадцятку найбільших покупців італійських саджанців лохини входить і Україна. Але нещодавно партія саджанців вирушила у зворотному напрямку – з України в Італію.

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Першу партію саджанців в Італію експортувала компанія "ФрутТек". Переговори тривали довго, вирішальну роль зіграла рекомендація одного з українських експортерів ягід.

Також вагомим аргументом стали якість саджанців та менша ціна в порівнянні з конкурентами з Євросоюзу. Після цієї партії саджанцями лохини зацікавились й інші італійські компанії, тож цілком можливо, що експорт в цьому сегменті лише зростатиме.

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