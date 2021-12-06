Українські сировари зароблятимуть більше: коли очікувати змін

Незабаром на українському ринку сирів відбудуться суттєві зміни. Внаслідок них прибутки виробників можуть суттєво зрости.

Приємні новини для сироварів

На думку експертів, вже незабаром позиції українських сироварів на ринку можуть покращитися. Оптимістичні прогнози дозволяють робити зміна кон’юнктури світового ринку, послаблення курсу гривні та стабілізація цін на сировину.

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Окрім того, незабаром будуть свята, а це означає, що попит на сири сильно зросте. Окрім того, європейська продукція зросла в ціні, що спровокує скорочення імпорту.

Українські виробники знають про позитивні умови розвитку та активно працюють. Попри те, що імпорт сирів в Україну минулого місяця оновив рекорд, виробництво вітчизняної продукції зросло на 7%. У порівнянні з минулим роком показники демонструють зниження, але експерти обережно припускають, що в майбутньому ситуація покращиться.