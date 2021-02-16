Сільське господарство знову стане рятувальним кругом і локомотивом економіки України. Посприяють цьому високі ціни на зернові та олійні в 2020-2021 роках.

Таку думку висловив президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса.

Експорт агросектора України в доларовому еквіваленті в 2021 році однозначно поб'є всі рекорди за часи Незалежності, – заявив експерт.

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При цьому Ліссітса не впевнений, що отримані кошти повернуться в економіку країни:

Чи будуть виручені гроші реінвестовані назад в економіку або ж зависнуть на банківських рахунках, складно однозначно сказати. Якась частина точно піде на покупку землі з 1 липня 2021 року. Але це буде через кастрованість самого ринку і неможливість покупки юрособами земельних угідь.

Також Ліссітса вважає, що в 2021 році одним з головних напрямків розвитку аграрного бізнесу будуть інвестиції в капітальні вкладення, а саме – в покупку техніки і технологій. В той же час президент УКАБ вважає, що "великих інноваційних проєктів з високою доданою вартістю і окупністю вкладень більше 10-ти років буде, напевно, не багато".

Експортні рекорди України-2020

Минулого року Україна вже побила кілька своїх агроекспортних досягнень. Так, за даними Інститут аграрної економіки, за підсумками календарного 2020 року було зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту соняшникової олії – 6,9 мільйона тонн, м’яса птиці – 431 тисяча тонн, меду – 81 тисяча тонн, консервованих томатів – 66 тисяч тонн, заморожених плодів і ягід – 55 тисяч тонн і макаронних виробів – 30 тисяч тонн.

Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Україна встановила серію експортних рекордів".